Troisdorf. Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bei seiner Verhaftung stellten die Beamten noch diverse weitere Vergehen fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend war einer Polizeistreife in Troisdorf ein Motorradfahrer auf einer schwarzen Rennmaschine aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet am Rotter See fuhr.

Als am Streifenwagen das Blaulicht und die Anweisung "Stopp Polizei" aufleuchtete um den Biker anzuhalten und zu kontrollieren, gab der Motorradfahrer Gas und versuchte, in den engen Straßen des Wohnviertels den Streifenwagen abzuhängen. Im Kreisverkehr Kriegsdorfer Straße/ Luxemburger Straße musste er dann verkehrsbedingt anhalten und wurde von einer zweiten Streifenwagenbesatzung, die zur Unterstützung angerückt war, gestellt.

Es handelte sich bei dem Flüchtigen um einen 37-jährigen Troisdorfer, der ohne Führerschein unterwegs war. Zwar wurde niemand verletzt oder etwas beschädigt, allerdings war die Yamaha R1 nicht zugelassen und ein Pkw-Kennzeichen mit gefälschtem Siegel auf die Maschine montiert.

Zudem stand der Mann nach Angaben der Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Dort musste der Troisdorfer eine Blutprobe abgeben, seine Yamaha wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss, Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung.