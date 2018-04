Unfall in der Straße "Am Hirschpark"

Troisdorf. Ausgerechnet mit einem missglückten Trick auf der gestohlenen Maschine ist ein Motorraddieb in Troisdorf aufgefallen: Vergeblich versuchte er sich an einem "Wheelie" und stürzte. Flüchten konnte er dennoch. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.04.2018

Anwohner der Straße "Am Hirschpark" in Troisdorf sind am Sonntagnachmittag Zeugen eines ungewöhnlichen Unfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, hatten sie gegen 15.40 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit hoher Geschwindigkeit auf einem Motorrad durch die Straße fuhr und sich dann an einem "Wheelie" versuchte, also der Fahrt ausschließlich auf dem Hinterrad. Der Versuch scheiterte, der Fahrer stürzte und rutschte mitsamt der Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn, wobei sich das Zweirad mehrmals um die eigene Achse drehte.

Obwohl er sich bei dem Manöver vermutlich verletzt hatte, sprang der Biker auf und kippte die erheblich beschädigte schwarze Honda auf eine angrenzende Grünfläche. Dann stieg er auf den Soziussitz eines roten Motorrollers, dessen Fahrer zuvor hinter ihm gefahren war. Die beiden fuhren davon.

Eine Personenbeschreibung konnten die Zeugen nicht liefern. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass das Motorrad am 9. April in Schleswig-Holstein als gestohlen gemeldet worden war. Die Maschine wurde sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Die Fahndung nach dem roten Roller und den beiden Flüchtigen blieb bislang ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413221 entgegen.