Brutale Attacke in Troisdorf

Troisdorf. Ein 64-jähriger Mann ist am Montagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz in Troisdorf-Sieglar mit einem scharfen Gegenstand attackiert worden. Die Polizei geht von versuchter Tötung aus. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Von Ulrich Felsmann, 10.04.2018

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Montagabend gegen 23.15 Uhr einen 64-Jährigen angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei vor Ort berichtete, hatte das Opfer auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Spicher Straße in Troisdorf-Sieglar Flaschen gesammelt, als es von hinten angegriffen wurde.

Der Troisdorfer erlitt durch die Attacke schwere Verletzungen. Er konnte noch selbst mit dem Handy Polizei und Rettungskräfte verständigen und wurde in die Bonner Uniklinik gebracht. Laut Mitteilung der Polizei bestand keine Lebensgefahr. Der Täter soll auf dem Fahrrad des Verletzten geflohen sein.

Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, sagte Bonns Polizeisprecher Frank Piontek am Dienstagmorgen auf GA-Anfrage. Die Kripo sicherte die Spuren am Tatort und leitete eine Fahndung ein. Eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßlerwurde eingerichtet.

Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang ergebnislos. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.