Bei Arbeiten eingeklemmt

In der Müllentsorgungsanlage in Troisdorf kam es zum Unfall.

Troisdorf. Ein Mitarbeiter der Müllentsorgungsanlage in Troisdorf ist am Montagmittag eingeklemmt und verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2018

In der Müllentsorgungsanlage an der Josef-Kitz-Straße in Troisdorf ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 19-jähriger Mitarbeiter wurde bei Wartungsarbeiten an einem Müllfahrzeug eingeklemmt und verletzt. Ein Mitarbeiter der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) befreite den Verletzten, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie RSAG-Geschäftsführerin Ludgera Decking dem General-Anzeiger auf Anfrage mitteilte, geschah der Unfall in einer Werkstatthalle auf dem Gelände der RSAG. In dieser werden Müllfahrzeuge gewartet und repariert. Bei der Wartung eines der Fahrzeuge sei der 19-Jährige an der hinteren Schüttung, der Vorrichtung zum Beladen des Fahrzeugs, eingeklemmt worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht klar. Die Werkstatt wurde laut Decking vorübergehend stillgelegt. "Einen solchen Unfall hat es bei uns noch nicht gegeben", so die RSAG-Geschäftsführerin. Die Abteilung Arbeitsschutz der Bezirksregierung wird den Vorfall nun prüfen.