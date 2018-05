Kollision zwischen Pkw und Roller

Bei einem Unfall in Troisdorf wurde ein Rollerfahrer verletzt.

Troisdorf. Auf der Bonner Straße in Troisdorf krachte ein Roller mit einem Mercedes zusammen. Der Zweiradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von general-aneiger-bonn.de, 07.05.2018

Am Nachmittag hat es in Troisdorf einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz wollte gegen 16 Uhr von der Straße "Auf dem Schellerod" in die Bonner Straße einbiegen.

Zur selben Zeit war ein 27-jähriger Mann mit seinem Roller auf der Bonnerstraße von Sieglar kommend in Fahrtrichtung Spich unterwegs. Der Fahrer des Pkw übersah den Roller und erfasste das Zweirad frontal.

Ein Krankenwagen brachte den verletzten 27-jährigen in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.