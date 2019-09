Troisdorf. Bei einem Unfall in Troisdorf-Friedrich-Wilhelmshütte sind am Sonntagnachmittag vier Personen verletzt worden. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden, die Mendener Straße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2019

Wie die Polizei dem GA vor Ort berichtete, waren auf der Kreuzung Mendener Straße/Lürmannstraße ein Mercedes-SUV und ein Opel zusammengestoßen. Der Opel war nach laut den Angaben rechts auf die Mendener Straße abgebogen und hatte dabei dem Mercedes die Vorfahrt genommen. Fahrer und Beifahrerin sowie ein Mädchen im Mercedes und die Fahrerin des Opel wurden bei dem Unfall verletzt.

Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Da die Fahrzeuge quer auf der Straße zum Stehen kamen, ist diese aktuelle in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer müssen wenden und einen Umweg in Kauf nehmen. Laut Feuerwehr soll der Verkehr gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden können.