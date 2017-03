Kundgebung in Troisdorf

Troisdorf. "Troisdorf bleibt bunt" lautet das Motto der Demonstration, die vom Bündnis Bunter Rhein-Sieg-Kreis organisiert wurde. Dem haben sich Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und kirchliche Gruppen angeschlossen.

Mehrere hundert Teilnehmer demonstrieren am Rathaus gegen den AfD-Landesparteitag, der ein Stück weiter in der - von der Polizei abgeschirmten - Stadthalle stattfindet. Sie wollen ein friedliches Zeichen gegen "rechte Hetze und Spaltung der Gesellschaft" setzen, wie es der SPD-Bundesragsabgeordnete Sebastian Hartmann - einer der ersten Redner - ausdrückte. "In der Stadthalle kommen Menschen zusammen, die von sich behaupten, die 'schweigende Mehrheit' in diesem Land zu sein", sagte Hartmann mit Blick auf den Parteitag der AfD, die in Troisdorf Vorbereitungen für die Bundestagswahl trifft. Dem müsse man entschieden begegnen und "klar Farbe" bekennen.

"Die AfD will provozieren, will Aufmerksamkeit - sollen wir deshalb schweigen?" sagte Robert Wendt (Grüne) vom Orgateam. Damit spielte er auf die Uneinigkeit in der städtischen Kommunalpolitik an. Kritiker aus CDU und FDP hatten erklärt, sie wollten der Versammlung fern bleiben , wie diese den Rechtspopulisten doch gerade erst Aufmerksamkeit bringe. Dennoch waren auch Vertreter beider Parteien vor Ort. Troisdorfs Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski (CDU) warnte vor rechtspopulistischen Tendenzen: Werte wie die Würde es Menschen, Freiheit und Freizügigkeit müssten verteidigt werden. "Dafür wollen wir heute machtvoll und friedlich demonstrieren."

Wie Jablonski erinnerte auch Sven Schlesinger (Linke) daran, dass gerade die Industriestadt Troisdorf ohne die vielen zugewanderten Bürger - beginnend mit den Gastarbeitern in den 60er Jahren - nie so ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region geworden wäre. Mehr noch: "Ohne diese Mitbürger wäre Deutschland kein Exportweltmeister", sagte Schlesinger.

Mehrere Redner, darunter auch Horst Becker (Grüne) und Patrick Ehmann (Diakonie), kritisierten die Politik der AfD als rückwärtsgewandt, diskriminierend und nationalistisch. Einige setzten diese auch in größere Zusammennänge - mit Hinweis auf Donald Trump, Marine Le Pen oder Geert Wilders. Es gelte, die Errungenschaften einer offenen, sozialen und toleranten Gesellschaft dagegen zu verteidigen, so der Tenor. "Mir machen die zehn Prozent, bei denen die AfD in Umfragen steht, eigentlich weniger Angst", sagte der Troisdorfer Werner Habegger, der die Demo mit initiiert hatte. "Angst machen mir jene Parteien, die die AfD bekämpfen wollen, indem sie ihre Politik kopieren."

Parallel zum Start der Kundgebung demonstrierte auch die Jugendorganisation der Linkspartei in einem Protestzug gegen die AfD. Daran haben sich zunächst 70 Demonstranten beteiligt. Sie zogen von der Burg Wissem durch die Stadt zum Rathaus. Laut Informationen der Polizei am Vormittag verlaufen die Kundgebung und der Protestzug friedlich. Die Kölner Straße bleibt zwischen Stadthalle und Rathaus bis zum Abend gesperrt.