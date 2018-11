Autobahn gesperrt

Troisdorf. Auf Höhe der Anschlussstelle Troisdorf-Spich ist es auf der A59 am Mittwochmittag zu zwei Unfällen gekommen, bei denen sieben Menschen verletzt wurden. In Fahrtrichtung Köln ist die Autobahn nach aktuellem Stand noch bis zum Nachmittag gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

Auf der Autobahn 59 ist es in Höhe Troisdorf-Spich zu gleich zwei Unfällen gekommen. Zunächst war am Mittag gegen 12 Uhr ein unbeladener Tankwagen in Fahrtrichtung Köln auf einen Sattelzug aufgefahren, der sich aus bisher ungeklärten Gründen von der Zugmaschine gelöst hatte. Ebenfalls an diesem Unfall beteiligt waren ein Transporter der Deutschen Bahn, ein Smart und ein Mercedes. In den beiden Lastwagen sowie dem Smart wurden durch den Unfall jeweils eine Person verletzt, in dem Transporter zwei. Keiner der Verletzten schwebt in Lebensgefahr. Bei dem Mercedes-Fahrer beschlagnahmte die Polizei eine Kamera, die er offenbar zur Beweisaufnahme verwendet hatte.

Nach Angaben der Autobahnpolizei ist die A59 in Fahrtrichtung Köln nach jetzigem Stand noch bis mindestens 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird kurz vor der Unfallstelle über die Abfahrt Spich abgeleitet.

Kurz nach diesem Unfall fuhr auf der Gegenrichtung auf fast gleicher Höhe ein Golf auf ein Taxi auf. Bei diesem Unfall wurden zwei Beteiligte verletzt. Zunächst war die Autobahn dadurch auch in Fahrtrichtung Bonn gesperrt, mittlerweile ist die Unfallstelle aber über eine Fahrspur passierbar.

