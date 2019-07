Tötungsdelikt in Troisdorf

Troisdorf. Die Staatsanwaltschaft Bonn und eine Mordkommission ermitteln in Troisdorf: Ein 65-jähriger Mann ist dringend tatverdächtig, im Stadtteil Friedrich-Wilhems-Hütte die 43-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin tödlich verletzt zu haben.

Von Anna-Maria Beekes, 01.07.2019

In Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte haben am Samstag die Bonner Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission die Ermittlungen in einem Tötungsdelikt aufgenommen. Wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Montagmorgen berichten, wurde Haftbefehl gegen einen 65-jährigen Mann erlassen. Er soll auf die 43-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin eingestochen und ihr derart schwere Verletzungen zugefügt haben, dass sie starb.

Eine Funkstreife der Polizei war am Samstag gegen 13.10 Uhr zu einem Wohnhaus an der Straße "An der Kirche" gerufen worden. Die Beamten fanden das 43-jährige Opfer dort schwer verletzt vor einem Gartenhaus auf dem Grundstück. Der Notarzt wurde gerufen, konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Der 65-jährige dringend Tatverdächtige war laut Polizei zunächst geflüchtet. Er stellte sich aber wenig später auf einer Polizeiwache in Troisdorf und wurde dort vorläufig festgenommen.

Eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Norbert Lindhorst übernahm in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwalt Robin Faßbender die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.