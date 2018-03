Alkohol am Steuer

Troisdorf. Erst fuhr ein Mann in Troisdorf entgegen der Fahrtrichtung an den Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants, dann parkte er und torkelte ins Restaurant. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Einer Zeugin war der 41-jährige Mann aufgefallen, wie er am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem blauen Familienvan entgegen der Fahrtrichtung zum Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants an der Echternacher Straße in Troisdorf fuhr, dann aber am Rand des angrenzenden Parkplatzes seinen VW abstellte.

Er torkelte ins Restaurant, wo er weiteren Zeugen auffiel. Diese alarmierten schließlich die Polizei, die einen Akoholtest machten. Das Testgerät zeigte knapp zwei Promille an. Auf der Wache wurde dem Mann außerdem Blut abgenommen.

Zudem hatte der Mann keinen Führerschein dabei. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss ein.