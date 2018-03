Drei Festnahmen

TROISDORF/SANKT AUGUSTIN. In dieser Kneipe ging nicht nur Bier über die Theke: Die Polizei nahm am Donnerstag drei mutmaßliche Drogendealer in einer Troisdorfer Kneipe fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2018

Rauschgiftermittler haben am Freitag zwei Männer aus Troisdorf und Sankt Augustin wegen des Verdachts des Kokainhandels in Untersuchungshaft gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sollen die 33 und 67 Jahre alten Männer gemeinsam mit einem dritten, in Mülheim an der Ruhr wohnhaften 52-Jährigen Mittäter, in einer Kneipe an der Kölner Straße in Troisdorf mit Kokain gehandelt haben.

Die Ermittler observierten die Kneipe und stellten einen regen Kundenverkehr fest. Am vergangenen Donnerstag schlugen sie schließlich zu und nahmen die drei Beschuldigten fest. Zudem stellten sie 15 verkaufsfertige Portionen Kokain und Bargeld sicher. Der Mann aus Mülheim an der Ruhr kam nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß - gegen ihn lagen keine Haftgründe vor. Die beiden Haupttäter wurden auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der für beide Untersuchungshaft wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen Kokain anordnete.

Für die Polizei sind die beiden Männer keine Unbekannten: Schon im Jahr 2016 waren sie wegen Drogenhandels aufgefallen.