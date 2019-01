Vorbereitungen in Troisdorf

Troisdorf. In einem Baugebiet in Troisdorf ist am Dienstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte diese am Abend nicht entschärfen. Sie soll am Mittwochvormittag gesprengt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2019

Eine Fünf-Zentner-Bombe ist am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in einem Industriegebiet an der Gierlichstraße nahe des Troisdorfer Zentrums am Rande des Spicher Waldes gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst war am Abend vor Ort und der Sprengmeister begann laut Feuerwehrsprecher Peter Kern gegen 21.30 Uhr damit, das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg am Fundort unschädlich zu machen. Die Fliegerbombe wies einige Risse auf, daher war sie nicht transportfähig und sollte vor Ort entschärft werden. Um 22 Uhr stand allerdings fest, dass sich der Zünder nicht herausschrauben ließ.

Die kontrollierte Sprengung soll nach Angaben der Troisdorfer Stadtsprecherin Bettina Plugge nun am Mittwochvormittag erfolgen. Für die Sprengung ist die Umgebung in einem Radius von 300 Metern evakuiert worden. Von der Evakuierung sind hauptsächlich Firmen betroffen.

Eigentlich war die kontrollierte Sprengung der Bombe für den Mittwochmorgen angesetzt. Allerdings steht der Sprengemeister derzeit im Stau. Die Sprengung wird voraussichtlich zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr vorgenommen. Dazu wurde ein Loch ausgehoben, in welches die Bombe für die Sprengung gelegt werden soll. Bei dem Standort des Loches war eine exakte Planung gefragt, da es sich um ein Gelände handelt, wo früher einmal Munition gelagert wurde.

Während der Nacht wird die Bombe von Einsatzkräften der Polizei bewacht. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr sollen dann die Vorbereitungen zur kontrollierten Sprengung beginnen. Während der versuchten Entschärfung am Dienstagabend war für rund 30 Minuten auch der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn beeinträchtigt. Starts und Landungen waren nicht möglich. Es ist damit zu rechnen, dass es auch während der kontrollierten Sprengung am Mittwoch kurzzeitig zu Einschränkungen im Flugverkehr kommen wird.