Lkw-Gespann wird in Troisdorf-Altenrath geborgen.

Troisdorf-Altenrath. Weil ein Lkw-Fahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der Höckergasse in Troisdorf-Altenrath Platz machen wollte, rutschte der Hänger in den Graben. Eine Kranbergung war notwendig.

Von Christof Schmoll, 28.08.2019

In Troisdorf-Altenrath musste am Mittwochnachmittag ein Lkw geborgen werden. Nach GA-Informationen war ein Lkw-Fahrer auf der Höckergasse unterwegs und wollte einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz machen. Dabei ist der Anhänger von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

Er drohte, umzukippen. Der Hänger, der zehn Tonnen Futtermittel geladen hat, kann bei seitlicher Absicherung nicht nach vorne gezogen werden, weil ein Laternenmast im Weg steht. Daher ist eine Kranbergung notwendig.

Weitere Informationen folgen.