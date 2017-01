Unfall in Höhe Troisdorf

16.01.2017 TROISDORF. Ein Lkw hat am frühen Morgen auf der Autobahn 59 in Höhe Troisdorf-Spich die Mittelleitplanke durchbrochen. Die Fahrbahn ist in Richtung Bonn komplett gesperrt, nach Köln läuft der Verkehr nur über die Standspur.

Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen beginnt die neue Woche auf der A59. Nachdem ein Lkw in Höhe Troisdorf-Spich die Mittelleitplanke durchbrach, ist die Autobahn aktuell in Fahrtrichtung Bonn komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr eine Ausfahrt vor der Unfallstelle von der Fahrbahn ab. In Fahrtrichtung Köln sind die Fahrstreifen ebenfalls gesperrt, dort führt die Polizei den Verkehr jedoch über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei verlor der Lkw-Fahrer, der Anfang 50 sein soll, gegen 3.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Lkw geriet ins Schlingern und durchbrach in der Folge mit dem Heck die Mittelleitplanke. Nach Mitteilung der Polizei erlitt der Fahrer vermutlich lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in die Bonner Uniklinik gefahren.

Die Polizei hofft, den Unfall bis 8 Uhr geborgen zu haben und die Strecke dann wieder freigeben zu können.

Weitere Berichterstattung folgt. (Laszlo Scheuch, Jens Kleinert)

