Troisdorfer Tierheim ohne Leitung

Von Martina Welt, 31.03.2017

Das Troisdorfer Tierheim braucht eine neue Leitung. Genau ein Jahr war die bisherige Tierheimleiterin in ihrem Amt. Am Dienstag hat der Vorsitzende des Trägervereins „Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis“, Ralf Snyders, ihre Kündigung zum 30. April erhalten. Sie habe ohne Angabe von Gründen gekündigt, sagt Snyders auf GA-Anfrage. Dass es im Vorfeld zu ihrer Kündigung jede Menge Querelen gegeben habe, bestätigt er zwar, wollte jedoch nicht weiter darauf eingehen. Wie berichtet, war es im vergangenen Jahr unter anderem zum Streit zwischen Betriebsrat und Leitung gekommen, der vor dem Arbeitsgericht endete. Von verschiedenen Seiten hatte es in der Folge Klagen über das Arbeitsklima gegeben.

Der Verein muss jetzt eine neue Leitung suchen. In Frage komme dabei ein ausgebildeter Tierpfleger oder Tierpflegerin mit der geforderten Leitungsbefähigung, Organisationstalent und der Bereitschaft zu Wochenenddiensten, so Snyders. So lange, bis die Stelle wieder besetzt werden kann, wird der stellvertretende Leiter und Tierarzt Franz Wirth die Geschicke des Tierheims leiten. „Er hat jetzt das Sagen, bis wir jemand anderen gefunden haben“, so Snyders. Die Entscheidung über die Nachfolge trifft der Vorstand.

Zu Beginn ihrer Amtszeit zeigte sich die Tierheimleiterin, die ihren Namen nicht genannt wissen will, noch zuversichtlich, dass sie die widerstreitenden Interessen der Kommunen, der Vereinsmitglieder, der Mitarbeiter und der tierischen Bewohner unter einen Hut bringen könne. „Ich habe alles getan, dass es den Tieren gut geht und habe versucht, sie zu vermitteln“, sagt sie auf GA-Nachfrage. Jetzt ist sie an den Querelen innerhalb des Vereins gescheitert. „Ich bin sehr traurig und enttäuscht, dass die Kommunikation so verlaufen ist, dass ich jetzt aufhöre.“ Sie habe massiv unter Druck gestanden, sei krank geworden und habe deshalb nur die Möglichkeit der Kündigung gesehen. Letztendlich wolle sie keine schmutzige Wäsche mehr waschen, denn es tue dem Tierheim nicht gut, erneut in den Negativschlagzeilen zu stehen.

Abseits der Auseinandersetzungen mit personellen Konsequenzen hat Snyders noch andere gewichtige Aufgaben zu stemmen. Das neue Hundehaus für bis zu 80 Vierbeiner ist im Bau. „Die Bodenplatte ist fertig, und ab nächste Woche werden die Vermesser Bohrungen machen, damit die Aufbauteile angebracht werden können“, sagt er. Dort, wo vorher die Hundeausläufe waren, entsteht das neue Haus. Die Ausläufe wurden auf ein Grundstück verlegt, das der benachbarte Aldi-Markt zur Verfügung gestellt hat.

Die vielen Querelen, verbunden mit Unterschriftensammlungen, außerordentlichen Mitgliederversammlungen und Forderungen nach personellen Konsequenzen, erklärt sich Snyders damit, dass Tierschützer ihr Anliegen „sehr emotional“ vertreten. „Da ist es wichtig, das Ziel vor Augen zu behalten.“