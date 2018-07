Flammen greifen auf Gebäude über

Troisdorf. 50 Kräfte der Troisdorfer Feuerwehr mussten am Samstagnachmittag zu einem Autohaus in Troisdorf-Spich ausrücken. Ein brennender Stapel Autoreifen sorgte dort für Probleme. Möglicherweise waren Brandstifter am Werk.

Von Alf Kaufmann und Michael Wrobel, 21.07.2018

Die Reifen, die direkt neben dem Gebäude des Autohauses Eleganz an der Genker Straße lagen, waren aus bisher noch nicht eindeutig geklärter Ursache in Brand geraten. Durch die enorme Hitzeentwicklung und die Flammen gingen mehrere Scheiben des Gebäudes zu Bruch. Zudem griffen die Flammen auf die Gebäudewand und Büroräume im ersten Stock über.

Bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte, musste sie zunächst ein Eingangstor aufflexen, um auf das verschlossenene Grundstück zu gelangen.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Vor Ort wollte die Polizei Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausschließen. Wie der oder die möglichen Brandstifter aber auf das Gelände gelangen und das Feuer legen konnten, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und befragte noch am Samstag Zeugen und Beschäftige von umliegenden Gewerbebetrieben. Eventuell könnte eine Überwachungskamera eines Nachbargebäudes Hinweise liefern. Am Montag sollen zudem Brandermittler den Tatort untersuchen.

Während der Löscharbeiten war die Genker Straße für den Verkehr komplett gesperrt. Über die Höhe des Schadens gibt es bisher noch keine Angaben.