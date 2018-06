Auffahrunfall auf Autobahn

Troisdorf. Geduld brauchen derzeit Autofahrer auf der A 59 in Richtung Köln sowie auf der A 560 in Richtung Bonn. Nach einem Unfall im Zubringer von der A 560 auf die A 59 kommt es aktuell zu längeren Staus.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 16.06.2018

Am Dreieck Sankt Augustin-West am Ende der Überleitung von der A 560 von Siegburg kommend auf die A 59 in Richtung Köln war es gegen 16.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 33-Jähriger hatte offenbar zu spät gebremst und war auf das Fahrzeug eins 43 Jahre alten Fahrers aufgefahren. Beide Fahrer kamen leichtverletzt zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und sind nur noch schrottreif. Während der Bergung der beiden Wagen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Hinter der Unfallstelle staute sich der Verkehr auf der A 59 in Richtung Köln auf einer Länge von rund drei Kilometern. Zwischenzeitlich ging in dem Bereich nichts mehr. Auf der A 560 standen die Autos rund zehn Minuten auf einer Länge von rund drei Kilometern im Stau.