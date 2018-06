Polizeieinsatz

Troisdorf. Ein Auto und ein Kradfahrer sind auf der Rheinstraße bei Troisdorf zusammengestoßen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Auf der Rheinstraße in Troisdorf hat es an der Kreuzung zur Straße "Zum Kalkofen" einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei ist ein Kradfahrer mit einem Auto zusammmengestoßen. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt.

Der 78-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Troisdorf und wollte nach links in die Straße "Zum Kalkofen" einbiegen. Dabei übersah er den 36-jährigen Kradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Kradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein Feld geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.