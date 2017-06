Flüchtlingshilfe in Bonn und Region

Troisdorf. Der Verein „Flüchtlinge in Troisdorf – Kleiderspenden-Box“ stellt Flüchtlingen eine Kleiderkammer bereit, wo sie sich für einen geringen Preis einkleiden können. Zu der Kleiderkammer ist das Nähcafé dazugekommen.

Von Sofia Grillo, 17.06.2017

Asra Ibrahim trägt einen Leinenstoff mit einem kleinen, detaillierten Blumenmuster, in der Hand. Zwei weitere Stoffe müssen her, sie sollen zu dem rosa Farbton der Blumen passen. Die 16-jährige Syrerin möchte im Nähcafé im Troisdorfer Flüchtlingsheim in der Straße „Im Laach“ ein Patchwork-Kissen nähen.

Ihre Mission ist gar nicht so einfach, sie muss tief in den Stoffkisten im Nähcafé wühlen, um ein passendes Muster zu den Blumen zu finden. Dann wird sie fündig: Ein einfarbiger, lila Stoff und ein rosa Leinen mit kleinen Dreiecken sollen es sein. Asra Ibrahim kann wöchentlich ihre Grundkenntnisse im Nähen ausbessern. Jeden Dienstag treffen sich im Nähcafé geflüchtete Frauen, tauschen sich aus und machen unterschiedlichste Handarbeiten.

Das Nähcafé ist eine ehrenamtliche Initiative des Vereins „Flüchtlinge in Troisdorf – Kleiderspenden-Box“ (F.i.T.-Box). Der Verein wurde im Sommer 2016 gegründet und stellt den Flüchtlingen im Wohnheim eine Kleiderkammer bereit, wo sie sich für einen geringen, symbolischen Preis einkleiden können. Zu der Kleiderkammer ist im Februar dann das Nähcafé hinzu gekommen.

„Jeden Dienstag räumen wir alles beiseite und verwandeln die Kleiderkammer in ein Nähzimmer“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Heike Jeremies. Das Nähcafé solle es den Frauen ermöglichen, dem oft sehr schwierigen Alltag im Flüchtlingswohnheim für einige Stunden zu entkommen. Dort seien sie ganz für sich und nutzten die Gelegenheit, um Änderungen an Kleidung vorzunehmen oder sich praktische Einrichtungsgegenstände zu nähen und dabei natürlich ausgelassen zu plaudern.

Das Nähcafé - ein praktischer Treffpunkt

„Die Frauen nähen Kissen, Tischdecken oder Bettbezüge. Sie passen aber auch Kleidung aus der Kleiderkammer auf ihre Größe oder ihren Geschmack an“, berichtet Maria Wasserfuhr von ihren Erfahrungen. Sie arbeitet ehrenamtlich im Nähcafé. Gerade hilft sie Asra Ibrahim dabei, das Patchwork-Kissen zu machen.

Die 62-jährige Helferin und die 16-jährige Syrerin stehen an einem Zuschneidetisch und stecken auf den Stoffen kleine Rechtecke ab. Die Ehrenamtlichen kümmern sich immer zu dritt um die Frauen im Nähcafé. Meist kommen sechs bis neun Frauen an einem Dienstag und teilen sich vier Nähmaschinen. Die Maschinen wurden dem Café gespendet. Die Räume der Kleiderkammer und damit auch des Nähcafés werden von der Stadt Troisdorf bereitgestellt.

Während Ibrahim fleißig am Zuschneidetisch werkelt, surren schon die Nähmaschinen in der Mitte des Raumes. Die 30-jährige Elham Kourdi fertigt eine Tischdecke aus einem orangefarbenen Stoff. Dafür muss sie die ausgefransten Ränder des Stoffs versäubern und diese dann umnähen. Vor acht Monaten kam sie mit ihrem Mann und drei Kindern aus Syrien ins Troisdorfer Flüchtlingsheim. Inzwischen hat sie eine Wohnung gefunden und kommt dennoch regelmäßig zum Nähcafé. „Ich treffe hier meine Freundinnen wieder und kann dazu noch in Ruhe praktische Alltagsgegenstände nähen“, sagt sie.

Marlies Temath-Eiletz hilft der jungen Syrerin beim Einfädeln des Fadens in die Nähmaschine. Sie hilft wie Wasserfuhr seit der Gründung der Vereins ehrenamtlich im Flüchtlingsheim. Zunächst sortierte sie die Kleidung der Kleiderkammer, jetzt teilt sie ihr handwerkliches Know-how im Nähcafé. „Für mich war es selbstverständlich, mich zu engagieren. Ohne Ehrenämtler würde vieles nicht funktionieren“, sagt sie.

Die Stoffe im Nähcafé sind Spenden, die aus dem ganzen Kreis zusammenkommen. Der Verein kann auch weiterhin Stoffe, Nähzubehör oder auch Nähmaschinen gut gebrauchen. Jeden Donnerstag von 14 Uhr bis 16 Uhr nehmen die Mitarbeiterinnen Spenden in der Kleiderkammer im Flüchtlingsheim, Im Laach 9A, entgegen.