Zwei Feuerwehrleute in Troisdorf verletzt

TROISDORF. In Troisdorf-Bergheim ist am frühen Donnerstagmorgen die Scheune der KG Grün-Weiß Bergheim in Flammen aufgegangen. Bei dem Löscheinsatz zogen sich zwei Feuerwehrleute Verletzungen zu.

Von Laszlo Scheuch und Ulrich Felsmann, 27.09.2018

Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstag gegen 4.55 Uhr mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Brand in die Straße Zum Kalkofen nach Troisdorf-Bergheim ausgerückt. Wie Peter Kern von der Troisdorfer Feuerwehr sagte, stand ein Drittel der Scheune, die von der KG Grün-Weiß Bergheim gemietet ist, bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand.

Während des Einsatzes unter der Leitung von Raimund Lindlahr verletzten sich zwei Feuerwehrleute. "Es gab einen lauten Knall, die Kollegen waren auch noch ansprechbar, konnten aber nicht mehr sagen, was passiert ist." Wie schwer die Wehrleute verletzt sind ist laut Kern noch unklar. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Sehr wahrscheinlich sei während des Löscheinsatzes ein Schlauch geplatzt, der in der Folge die Wehrleute verletzte.

Scheune von Karnevalsverein in Troisdorf ausgebrannt Foto: Ulrich Felsmann

Laut Kern standen in der verschlossenen, etwa zehn mal 20 Meter großen Scheune neben drei Karnevalswagen auch sämtliche Utensilien, die die KG für ihre Feierlichkeiten im Karneval benötigt. Kern: "Wir haben die Scheune gewaltsam geöffnet und die Wagen sukzessive aus der Scheune gezogen. Sie alle sind dem Brand zum Opfer gefallen." Auch mehrere Gasflaschen, die die KG zur Beheizung des Gebäudes nutzte, befanden sich in der Scheune - sie konnten unbeschadet herausgetragen werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Um 10 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Präsident der KG "völlig geschockt"

Mit Feuerwehrmann Alexander Klein war auch der Präsident der etwa 100 Mitglieder starken KG am Donnerstagmorgen vor Ort: "In der Alarmierung war bekannt, dass eine Scheune Am Kalkofen brennt. Ich hatte gehofft, dass es nicht unsere Halle ist - leider hat sich dann später herausgestellt, dass es unsere war." Vor Ort angekommen sei er erstmal "völlig geschockt" gewesen. "Wir haben sehr viel Arbeit und auch Liebe in diese Halle gesteckt. Wir müssen nun damit leben und schauen, wie wir uns weiterentwickeln", so Klein. Eine neue Halle in Bergheim zu finden sei sehr schwierig. "Wir werden aber nicht den Kopf in den Sand stecken."

In Hinblick auf die bald beginnende Session ist Klein mit einer Prognose vorsichtig: "Wir müssen schauen, was wir noch haben. Wir versuchen auf jeden Fall unseren Hallenkarneval so zu machen, wie er die letzten Jahre war. Im Straßenkarneval gehen wir als KG dann vielleich einfach nur als Fußgruppe mit."

Dass die KG mit ihren eigenen Wagen im Karneval auftreten kann, sei unwahrscheinlich. Hans Günther Charl, erster Vorsitzender von Grün-Weiß Bergheim: "Die Wagen sind in einem völlig zerstörten Zustand. Das ist für uns wirklich sehr erschütternd und niederschlagend. Wir müssen schauen, ob wir die Wagen selbst wieder aufbauen können, sonst müssen wir schauen, dass wir einen Ersatzwagen organisieren." Den Schaden durch die zerstörten Wagen schätzt Charl auf einen "guten fünfstelligen Betrag". Das weitere Vorgehen wollen die Karnevalisten noch am Donnerstag in ihrer turnusmäßigen Vorstandssitzung besprechen.