Großeinsatz bei Kunststoffhersteller

Troisdorf. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Montagabend beim Kunststoffhersteller HT Troplast in Troisdorf im Einsatz gewesen. Dort brannte eine Kaffeemaschine.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2019

Gegen 21.15 Uhr ist es in der ehemaligen Kantine des Kunststoffherstellers HT Troplast in Troisdorf zu einem größeren Brand gekommen. Mehrere Einheiten der Feuerwehr waren an der Mülheimer Straße im Einsatz. Die gesamte Straße war verraucht.

Auslöser war eine Kaffeemaschine, die in Brand geraten war. Diese konnte nach Angaben der Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Mülheimer Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.