Polizeieinsatz in Troisdorf

Troisdorf. Drei Jugendliche sind in der Nacht zu Samstag in Troisdorf abwechselnd mit einem gestohlenen Roller umhergefahren. Die Polizei befragte die Gruppe - eine wichtige Frage ist allerdings noch ungeklärt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Drei Jugendliche, die in der Nacht zu Samstag abwechselnd auf einem Motorroller umherfuhren, haben in Troisdorf die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, als die Teenager im Bereich der Langemarckstraße unterwegs waren. An der Kreuzung zur Karl-Peters-Straße soll einer der Fahrer zudem mit dem Kleinkraftrad gestürzt sein. Das teilte die Polizei am Montag mit.

An der Unfallstelle traf die Polizei sowohl den Zeugen als auch die 13- bis 15-Jährigen an. Sie waren nach dem Unfall zunächst geflüchtet, kehrten dann jedoch freiwillig an die Kreuzung zurück. Die drei Troisdorfer gaben an, den offensichtlich aufgebrochenen und kurzgeschlossenen schwarzen Roller der Marke Rex in einem Gebüsch an der Amandus-Hagen-Straße gefunden zu haben. Zwei der Jungs räumten zudem ein, mit dem Roller gefahren zu sein, obwohl sie keine Fahrerlaubnis haben.

Die Polizisten stellte den Roller sicher und nahmen die Personalien der Jugendlichen auf. Danach wurden die Minderjährigen nach Hause gebracht. Wer für den Diebstahl des Motorrollers verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.