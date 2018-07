Polizei stellt Täter

Troisdorf. Vier Jugendliche sind in der Nacht zu Dienstag in eine Imbissbude in Troisdorf eingebrochen. Die Polizei konnte drei Täter stellen, ein Vierter ist noch auf der Flucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Vier Jugendliche sind in eine Imbissbude in Troisdorf eingebrochen. Bevor sie mit möglicher Beute wieder fliehen konnten, war die Polizei schon zum Tatort an der Bonner Straße ausgerückt. Einer der jungen Männer konnte jedoch fliehen - nach ihm fahnden nun die Ermitter.

Der Polizei zufolge hatte in der Nacht zu Dienstag gegen 1.15 Uhr ein Anwohner die Polizei alarmiert, als dieser vier Jugendlichen beobachtete. Den Ermittlungen nach hatten die 13 bis 17 Jahre alten Troisdorfer ein Kunststofffenster aus der Wand gebrochen und waren so in den Vorraum der Imbissbude gelangt. Von dort versuchten sie zum eigentlichen Verkaufsraum zu kommen, was ihnen jedoch misslang.

Die Polizei nahm die drei Jugendlichen mit auf die Wache, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von ihren Eltern abgeholt wurden. Nach dem vierten Täter wird weiter gefahndet. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt, so die Polizei.