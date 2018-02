Warnung für Hundehalter in der Region

Troisdorf. Mopsdame Sunna hat eine Vergiftung nach tierärztlicher Behandlung überlebt. Ihre Besitzerin ist sich sicher: Sunna wurde am Rotter See in Troisdorf vergiftet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.02.2018

Eine Hundebesitzerin hat am Donnerstag in einer Facebook-Gruppe für Troisdorfer darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Hündin Sunna mutmaßlich einen Giftköder am Rotter See geschluckt habe. Die Mopsdame habe „die ganze Nacht gekrampft“.

Sunna habe den Zwischenfall überlebt und befinde sich zur Behandlung in einer tieräztlichen Praxis. Der Polizei Siegburg wurde der Vorfall allerdings nicht gemeldet. Pressesprecher Stefan Birk empfiehlt Hundebesitzern, die Polizei in solchen Fällen umgehend zu benachrichtigen: „Nur so können wir der Sache nachgehen. Leider werden wir viel zu selten informiert.“