Ermittlungen in Troisdorf

17.01.2017 Troisdorf. In Troisdorf ist ein Hund von einem Auto überfahren und getötet worden. Der 13-jährige Hundehalter konnte sich nur knapp retten, die Fahrerin flüchtete. Nicht der erste Fall dieser Art.

Schon wieder ist ein Hund von einem Auto überfahren worden. Nach dem Vorfall in Vettelhoven vor eineinhalb Wochen hat es nun in Troisdorf einen ähnlichen Fall gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 13-Jähriger am Montagnachmittag in Troisdorf mit seinem schwarzen Mischlingshund auf der Bonner Straße unterwegs. Am Kreisverkehr Bonner Straße/Luxemburgerstraße überquerte der Junge auf dem Fußgängerüberweg die Bonner Straße, sein Hund lief ohne Leine hinter ihm her.

Aus Richtung der Luxemburger Straße näherte sich ein schwarzes Auto, hielt jedoch vor dem Überweg an, da der Hund mittig auf der Straße stehenblieb. Die Autofahrerin hupte mehrmals, woraufhin der Jugendliche zurückging, um den kleinen Hund von der Fahrbahn aufzunehmen. Doch bevor dieser das Tier hochnehmen konnte, fuhr die Frau los und überrollte den Hund. Der 13-Jährige musste nach Angaben der Polizei zurückspringen, um nicht ebenfalls von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Verletzt wurde er dabei nicht, der Hund starb noch an der Unfallstelle.

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, bestätigte die Aussagen des Jungen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verkehrsunfallflucht und sucht die Fahrerin des schwarzen Autos, das vermutlich vom Typ Smart war. Die Fahrerin wird als 40-jährige Frau mit Brille und Halstuch beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241-5413221 entgegen.

In Vettelhoven hat es zuletzt einen ähnlichen Fall gegeben. Dort näherte sich ein schwarzer Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit, fuhr auf den Gehweg und erfasste einen an der Leine laufenden Hund. Dieser verstarb an der Unfallstelle. Der Hundeführer selbst entging knapp einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, dessen Fahrer in Fahrtrichtung Holzweiler flüchtete.

Schon im vergangenen August hatte es in Alfter bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals hatte ein Mann auf der Flucht vor der Polizei einen fünfjährigen Yorkshire-Terrier auf der Witterschlicker Allee überfahren. Der Hundehalter gab damals an, dass der Mann absichtlich mit einem Schlenker in seine Richtung am Straßenrand gefahren und habe dadurch mindestens billigend in Kauf genommen hat, ihn zu verletzen. (ga)