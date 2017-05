Einbruch in Troisdorf

Die Polizei in Troisdorf sucht nach einem unbekannten Einbrecher.

Troisdorf. Am Dienstagmorgen brach ein Unbekannter in ein Haus in Troisdorf ein. Die Polizei verfolgte ihn mit einem Hubschrauber, konnte ihn aber dennoch nicht fassen. Nun bittet sie die Bevölkerung um Hinweise.

Von Jens Kleinert, 16.05.2017

Unterstützt von einem Hubschrauber hat die Polizei am Dienstagvormittag in Kriegsdorf nach einem Wohnungseinbrecher gefahndet. Wie Polizeipressesprecher Stefan Birk auf Anfrage erklärte, hatten die Bewohner eines Hauses im Sperberweg den Unbekannten gegen elf Uhr im Erdgeschoss angetroffen und daraufhin die Polizei alarmiert.

Zuvor habe der Mann augenscheinlich ein Schlafzimmerfenster aufgebrochen und sei durch dasselbe in die Wohnräume eingestiegen. Dort durchsuchte er das Schlafzimmer nach möglicher Beute. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er Schmuck von geringem Wert.

Dabei wurde er von den Hausbewohnern überrascht, die gerade vom Einkaufen nach Hause kamen. Nach seiner Entdeckung flüchtete der Einbrecher laut Birk durch das Fenster ins Freie und verließ das Grundstück in Richtung Golfplatz.

Der Ehemann nahm mit seinem Pkw die Verfolgung des Flüchtigen auf, konnte den Täter aber nicht mehr finden. Die Polizei Troisdorf fahndete nach dem 20 bis 30 Jahre alten und circa 1,75 Meter großen Mann. Unterstützt wurden die Beamten aus der Luft durch einen angeforderten Polizeihubschrauber. Bislang konnte der Unbekannte, der eine dunkelblaue Hose und eine blaue Steppjacke trug, nicht gefunden werden.

Die Fahndung nach ihm wurde gegen 11.50 Uhr erfolglos eingestellt.

Hinweise zum Einbruch oder dem flüchtigen Tatverdächtigen an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241/5413221.