Gelegenheit macht nicht immer Diebe

Troisdorf. Ein unverschlossenes Auto mit dem Schlüssel auf dem Sitz stand auf dem Rewe-Parkplatz in Troisdorf. Doch statt sich über einen Diebstahl zu ärgern, konnte sich eine Bonnerin über die Aktion eines unbekannten Autofahrers freuen.

Von Alexander Hertel, 08.11.2017

Ein unverschlossenes Auto, in dem der Schlüssel noch auf dem Sitz liegt: Für Diebe und Kleinganoven klingt das nach einer optimalen Chance. Doch so ein Langfinger war glücklicherweise am Montag nicht auf dem Rewe-Parkplatz in Troisdorf unterwegs, sonst wäre die Geschichte, die Userin Rebekka Toyka am späten Dienstagabend in der Facebook-Gruppe "Nett-Werk Bonn" schilderte, wohl nicht mit einem Happy End ausgegangen.

Was war passiert? Ihre Mutter hatte vor dem Supermarkt ihr Auto geparkt und war "gedankenverloren" gegangen. Nur hatte sie den Schlüssel im Fahrzeug auf dem Sitz liegenlassen, das Auto war somit nicht abgeschlossen. Als sie zurückkam, war der Wagen verschlossen.

Grund zur Panik bestand jedoch nicht: An der Windschutzscheibe hing ein Zettel mit dem Hinweis, sie solle sich im Rewe melden. Gesagt, getan: Die Mutter ging in den Supermarkt, wo sie dann auch ihren Schlüssel zurück erhielt, erzählt Toyka.

Der unbekannte Autofahrer nutzte die Situation nicht aus, sondern bemerkte den vergessenen Schlüssel, holte diesen aus dem Auto, schloss das Fahrzeug ab und gab den Schlüssel schließlich im Laden ab. "Großartig!!!! Danke!!!!!!", freute sich die Bonnerin in dem Facebook-Post. Und die anderen Nutzer freuten sich mit. Neben mehr als 200 Likes und Reaktionen gab es Kommentare wie "Das ist ja mal eine klasse Aktion, das hätte auch anders ausgehen können" und "Super es gibt noch ehrliche menschen". Eine andere Nutzerin bescheinigte dem unbekannten Helden das "Herz am rechten Fleck". Nach dieser netten Aktion stand einer erleichterten Heimfahrt somit nichts mehr im Wege.