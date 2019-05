Gräfenhardt in Spich

TROISDORF. Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatz nach Troisdorf-Spich ausgerückt. In der Straße "Gräfenhardt" ist aus ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Von dort breiteten sich die Flammen weiter aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Zu einem Gebäudebrand in der Straße "Gräfenhardt" wurde am Montag um kurz vor 21.30 Uhr die Troisdorfer Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Brand, der aus ungeklärter Ursache in der Garage eines Hauses ausgebrochen war, auf das erste Obergeschoss des Gebäudes übergegriffen hatte.

Das Garagentor hatte sich unter der Hitze so ausgedehnt, dass die Flammen nach vorne ausschlugen und sich so ihren Weg bahnten. Die Garage, in der kein Auto stand, befindet sich mit im Haus und ist kein Anbau.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter anderem mit einer Drehleiter von allen Seiten, die im Haus Anwesenden - eine Familie mit einer Tochter, die zudem ihren Freund zu Besuch hatte - konnten sich selbstständig und unverletzt retten. Zwei ausgerückte Rettungsdienste mussten nicht eingreifen.

Um sich Zutritt zur Garage zu verschaffen, rissen die Wehrleute das Tor aus der Verankerung. Gegen 22.10 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Das Haus ist laut Feuerwehr, die mit 55 Einsatzkräften vor Ort war, nun zunächst unbewohnbar. Die Bewohner kommen bei Angehörigen unter.

Für den Einsatz sperrte die Polizei die Straße "Gräfenhardt" rund um die Einsatzstelle, auch an der nahegelegenen B8 positionierten sich Einsatzkräfte.