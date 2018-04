Feuerwehr mit unangekündigter Übung

Troisdorf-Oberlar. In Oberlar hat die Troisdorfer Feuerwehr am Samstagmorgen einen unangekündigten Großeinsatz geübt. Einsatzort der Übung war die Hauptverwaltung der Firma TNT Express.

Von Thomas Faßbender, 21.04.2018

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr gingen in Troisdorf-Oberlar die Sirenen. Auslöser war die Brandmeldeanlage der Hauptverwaltung der Firma TNT Express in Troisdorf-Oberlar. Bei der Alarmierung handelte es sich um eine großangelegte, unangekündigte Einsatzübung der Feuerwehr.

Wie die Stadt Troisdorf in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird in dieser Übung das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage der Firma TNT Express simuliert. In diesem Szenario ist die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Troisdorf bereits in einem Einsatz in Troisdorf-Altenrath gebunden, wodurch automatisch Löschgruppen aus Mitte, Oberlar, Altenrath und Friedrich-Wilhelms-Hütte alarmiert wurden.

Die Rettungskräfte sollen das Übergreifen des Feuers von brennenden Büroräumen im fünften Stock des Gebäudes auf weitere Räume im Gebäude verhindern. In der Inszenierung droht das Feuer auf weitere Büroraume und den sechsten Stock überzugreifen.

Bei der Übung sind alle zehn Löschgruppen mit ihren vier Löschzügen und etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die hauptamtliche Feuerwache der Stadt Troisdorf ist bei der Übung, wie oben beschrieben, nicht dabei und stellt den Grundschutz für die Stadt Troisdorf sicher, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt.