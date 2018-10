Unbekannte Flüssigkeit ausgetreten

Nach einem Großalarm ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen zum Troisdorfer Bahnhof ausgerückt.

Troisdorf. Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr wegen Großalarm zum Bahnhof in Troisdorf ausgerückt. Es musste überprüft werden, ob aus zwei Güterwagen möglicherweise Gefahrenstoffe ausgetreten waren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.10.2018

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr am Bahnhof in Troisdorf gekommen. Wie Peter Kern, Pressesprecher der Feuerwehr, vor Ort mitteilte, waren aus zwei Güterwagen geringe Mengen einer unbekannten Flüssigkeit ausgetreten. Es wurde Großalarm ausgelöst.

Gemeinsam mit Fachberaterin Lucia Wickert überprüfte die Feuerwehr, ob es sich dabei um Gefahrenstoffe handelte. Dies konnte jedoch nicht bestätigt werden. Laut Angaben von Einsatzleiter Peter Zimmermann ist möglicherweise lediglich Kondenswasser aus den Waggons ausgetreten. Der Einsatz war von einem Lokführer ausgelöst worden, der einen stechenden Geruch nach Lösungsmittel wahrgenommen hatte.

Die Feuerwehr rückte mit 54 Einsatzkräften aus. Die Güterstrecke war mehrere Stunden lang gesperrt. Um 10.15 Uhr wurde sie wieder freigegeben.