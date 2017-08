Konzert in der Stadthalle

TROISDORF. Anastacia hat die Stadthalle in Troisdorf zum beben gebracht. Das Konzert war ursprünglich als Open Air Veranstaltung geplant gewesen.

Von Bianca Breuer, 14.08.2017

Laute Trommelschläge ließen den Boden der Stadthalle Troisdorf am vergangenen Freitag erzittern. Das Publikum johlte und klatschte in lauter Vorfreude. Die Band spielte die ersten Takte, und dann war sie endlich da. Weiße Jeans, glitzernder Mantel über dem T-Shirt, hohe knallgrüne Sandaletten und ihr Markenzeichen: die getönte Brille: Weltstar Anastacia stürmte die Bühne und legte mit der gewohnten Power direkt los. Die 1,57 Meter große Sängerin wirbelte gemeinsam mit ihren Tänzerinnen über die Bühne und heizte dem Publikum richtig ein.

Anastacia Lyn Newkirk, so der bürgerliche Name der 48-Jährigen, ließ zu Beginn der Show jedoch etwas auf sich warten. Pünktlich um 19.30 Uhr wurde mit dem Einlass begonnen. Das Konzert, das ursprünglich Open Air stattfinden sollte, war aus „produktionstechnischen Gründen“, wie es von Seiten des Veranstalters hieß, kurzfristig in die Stadthalle verlegt worden. Bei dem unbestimmten Wetter war das auch mit Rücksichtnahme auf die Konzertbesucher die richtige Entscheidung. Um 20 Uhr ging es dann mit dem 30-minütigen Auftritt von Sängerin Deedee Foster los. Mit ihrer stimmgewaltigen Darbietung brachte sie die Fans bereits vorher auf Touren. Doch dann hieß es erst einmal warten. Der eigentliche Konzertbeginn war für 21 Uhr angesetzt, doch Anastacia ließ etwas auf sich warten. Die Fans in der nicht ganz ausverkauften Halle wurden langsam ungeduldig. Die gute Stimmung flachte etwas ab, die Zuschauer beschwerten sich. Doch das war alles vergessen, als Anastacia endlich die Bühne betrat.

„Ultimate Collection“ lautet der Titel der aktuellen Tour, der perfekt zur Songauswahl passte. Neben ihren alten Hits präsentierte sie neue Songs und auch Lieder von Musikern, die sie selbst in ihrem Leben sehr beeinflusst haben.

„Der, die, das – das ist echt schwer“

Ein Highlight war „I belong to you“, ein Duett, das Anastacia im Jahr 2005 gemeinsam mit Schmusesänger Eros Ramazzotti aufgenommen hat. Als sie diesen Hit gemeinsam mit einer ihrer Backgroundsängerinnen präsentierte, bestand die Halle nur noch aus Handytaschenlampen, die sich langsam im Takt wiegten. Und der ein oder andere Fan verdrückte dabei ein Tränchen.

Zwischendurch überraschte die Sängerin ihre Fans mit dem Versuch, Deutsch zu sprechen. Sie musste jedoch feststellen, dass das nicht so einfach ist. „Der, die, das, das ist echt schwer“, rief sie ins Publikum. „Mein Song heißt auf Deutsch dann: Ich liebe dich, ich liebe dich.“ Ein Fan antwortete darauf ganz laut: „And we love you, too!“ Das rührte Anastacia augenscheinlich sehr, denn sie bedankte sich mit emotionaler Stimme.

Ein energiegeladener Auftritt, Windmaschinen, eine ausgefeilte Lichtshow, tolle Tänzer und Musiker und nicht zuletzt eine stimmgewaltige Anastacia sorgten für einen rundum gelungenen Konzertabend.