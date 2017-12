Hits von damals sind passé

TROISDORF. Sie will schon lange keinen Cowboy mehr als Mann. Gitte Haenning, in den 60er und 70er Jahren deutsche Schlagerkönigin, macht gleich zu Beginn ihres Konzerts in der Stadthalle Troisdorf klar: Schlager gehören für sie zur Vergangenheit. Songs aus dem Genre Jazz, Blues und Folk sind heute ihr Ding.

Von Von Paul Kieras, 04.12.2017

Wer gekommen war, um die seichten Liedchen der 60er und 70er Jahre zu hören, der hätte sich den Weg in die Troisdorfer Stadthalle sparen können. Denn Gitte Haenning machte gleich zu Beginn ihres Konzerts unter dem Titel „All by Myself“ am Freitagabend klar, dass sie „nicht als Ikone wahrgenommen werden“ möchte. Soll heißen: Die Schlager vom Anfang ihrer Karriere sind Vergangenheit, Songs aus dem Genre Jazz, Blues und Folk angesagt.

Mit Hits wie „Ich will ´nen Cowboy als Mann“ oder „So schön kann doch kein Mann sein“ wurde die heute 71-Jährige eine der beliebtesten Sängerinnen des deutschen Schlagers. Mit Rex Gildo im Duo repräsentierte sie für viele Deutsche über Jahre das Traumpaar. Gitte, wie sie kurz genannt wird, machte allerdings nie ein Hehl daraus, dass ihr Herz dem Jazz gehört. Ende der 80er Jahre verabschiedete sie sich vom Schlager und fand zu ihrer eigentlichen musikalischen Leidenschaft zurück.

Mit eigenen Liedern und denen internationaler Größen im Gepäck war sie nach Troisdorf angereist, rockte, swingte und setzte mit vielen Balladen auch ruhige Akzente. Wo es lang gehen würde, wurde bereits beim ersten Song voller Drive klar. „Ich hab Lampenfieber vor dem Schritt ins Licht“, durchdrang ihre Stimme den Saal, da war sie noch gar nicht zu sehen. Ein erstes Ausrufezeichen der „anderen“ Gitte. Es folgte ein schwedisches Volkslied in einer Interpretation, die selbst Metallica alle Ehre gemacht hätte. Das Publikum – im Durchschnitt gut jenseits der 50 – war sichtbar begeistert. Einige jüngere Besucher, die den Karrierestart der dänischen Sängerin sicher nicht erlebt haben, tanzten in den Stuhlreihen. Zwischen den einzelnen Liedern plauderte die Blondine mit den struppigen Haaren über Gott und die Welt, über das Leben sowie über die Begegnung mit Künstlerkollegen während ihrer langen Musikerlaufbahn. Eine enge Beziehung hatte sie nach eigenen Angaben zu Rio Reiser. Als sie dessen Song „Für immer und dich“ anstimmte, kam zum ersten Mal am Abend Gänsehaut-Atmosphäre auf. Gitte coverte nicht, sie zelebrierte jede einzelne Zeile mit Inbrunst.

So ganz verzichten wollte sie auf Hits aus längst vergangenen Tagen aber nicht. Nach einem fetzigen Countrysong, bei dem sie sogar ein verblüffendes Jodeltalent unter Beweis stellte, ahnte das Publikum bereits, was kam. „Ich will 'nen Cowboy als Mann“, schien unvermeidlich. Allerdings in einer Version, die – bis auf den Text – mit dem Original kaum noch etwas zu tun hatte. Witzig und mit viel Selbstironie von Gitte dargeboten, als könne sie selbst nicht glauben, dass sie so etwas einmal produziert hat.

Besonderes Lob verdiente sich auch die Band, bestehend aus Friedemann Matzeit (Piano und Saxofon), Benedikt Reidenbach (Gitarre), Thomas Alkier (Schlagzeug) und Oliver Potratz (Bass). Die Musiker überzeugten auf ganzer Linie, zeigten, dass sie in jeder Musikrichtung zu Hause sind. Bei den Gesangparts nahmen sie sich zurück, bei den Soli ließen sie es mit sattem Sound ordentlich krachen. Ein großartiges Konzert, das ohne viel Schnickschnack und Performance der Künstlerin auskam, stattdessen ehrliche, „handgemachte“ Musik von Vollprofis bot.