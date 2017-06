Troisdorf. Ein Haufen brennender Sperrmüll bedrohte am Donnerstagmorgen die Anwohner eines Wohnhauses. Der giftige Rauch stieg durch die gekippten Fenster in die Wohnungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.06.2017

Am Donnerstagmorgen gegen 04.40 Uhr bemerkten Anwohner des Talwegs in Troisdorf-West brennenden Sperrmüll. Laut Angaben der Polizei lagerte der Sperrmüll an der Fassade eines Mehrfamilienhauses und drohte bereits darauf überzuschlagen. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren die Rollläden und Regenrinnen bereits geschmolzen.

Die entstandenen giftigen Gase konnten durch die gekippten Fenster in das Innere des Hauses gelangen. Die insgesamt elf Bewohner konnten unverletzt aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Die Feuerwehr schaffte es, den Brand rechtzeitig zu löschen. Das Haus bekam keinen weiteren Schaden ab.

Zurzeit gehen die Brandexperten von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen könnten.