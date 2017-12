So gesehen

Die Siegburger haben das Lottchen, die Telekom Baskets den Bonni, die Meckenheimer den Mecki. Sie ahnen es: Es geht um Maskottchen.

Von GA-Redakteur Dominik Pieper, 14.12.2017

Knuffige kleine Kerlchen, die als Werbeträger fungieren. Genau das fehlt uns, dachte sich da wohl die Stadt Troisdorf. Doch was zeichnet Troisdorf aus? Was soll so eine Figur verkörpern? Die neue Fußgängerzone? Ach, nee. Die kunststoffverarbeitende Industrie?

Wie wäre es mit Poly und Styrol, dem lustigen Thermoplastpärchen? Auch nicht - zu künstlich. Am Ende fiel die Wahl auf einen Stoffhasen. Der ist etwas unscheinbar, passt aber zur Landschaft rund um Troisdorf. In der Wahner Heide gibt es ja den ein oder anderen Hasen.

Was bloß fehlte, war ein Name. Die Stadt fragte die Bürger via Facebook und stieß auf reges Interesse. Die Wahl fiel auf "Troberta". Troberta steht im Dienste der Stadtwerbung, kostet 4,50 Euro und geht offenbar gerne auf Reisen: Auf der Facebookseite der Stadt grüßte es jetzt aus Palma. Da ist's ja auch schöner als in der Fußgängerzone oder bei den ganzen Kunststofffirmen.