Täter flüchtig

Troisdorf. Am Mittwochabend haben bislang Unbekannte einen Geldautomaten in Troisdorf gesprengt. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Von Jens Kleinert, Sebastian Fink, 20.07.2017

Bislang unbekannte Täter haben am späten Mittwochabend einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Lambertusstraße/Ecke Sankt-Adelheid-Straße in Troisdorf-Müllekoven gesprengt. Anwohner haben nach Angaben der Polizei gegen 23 Uhr zunächst einen verdächtigen Geruch nach einer brennbaren, hochprozentigen Flüssigkeit wahrgenommen. Kurze Zeit später gab es dann eine Explosion in dem Vorraum eines Haarstudios.

Zeugen konnten beobachten, wie mehrere Verdächtige in einem Kleinwagen die Flucht ergriffen. Die Polizei leitete sofort eine größer angelegte Fahndung nach den Tätern ein.

Bei der Automatensprengung wurde offenbar kein Geld entwendet. Zunächst hieß es, Geldkassetten aus dem Automaten seien entwendet worden, diese waren laut Polizei jedoch leer. Das Vorgehen der Täter war nach Polizeiangaben recht professionell. Die Sprengung sei "gut dosiert" gewesen, sodass außer dem Automaten und einer kaputten Fensterscheibe keine weiteren Schäden am Gebäude entstanden sind.

Ein Anwohner, der den durch die Explosion entstandenen Schwelbrand zu löschen versuchte, atmete dabei Pulver aus dem Feuerlöscher ein und musste behandelt werden.

Die Spurensicherung der Polizei hat den Tatort gegen 0.20 Uhr übernommen. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.