Kesselwaggon undicht

Aus diesem Kesselwaggon am ehemaligen Güterbahnhof in Oberlar hat der umweltgefährdende Stoff Dobecan aus einem Ventil getropft.

Troisdorf. In Troisdorf-Oberlar ist am Dienstag ein umweltschädlicher Stoff aus einem Kesselwagon ausgetreten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs und der Bundesbahnschule.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.02.2018

In Troisdorf-Oberlar hat es am Dienstag gegen 13.20 Uhr einen Feuerwehreinsatz an der Landgrafenstraße wegen des Austritts einer umweltschädlichen Flüssigkeit gegeben. Das teilte die Feuerwehr mit. Im letzten Waggon eines Güterzuges sei ein Ventil nicht richtig geschlossen gewesen. Der Güterzug stand im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs und der Bundesbahnschule in Oberlar.

Aus dem Ventil tropfte demnach der umweltgefährdende Stoff Dobecan. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Ihr gelang es,das Ventil wieder zu schließen. Danach wurde der Einsatz beendet. Für Anwohner besteht nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr.