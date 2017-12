Fußgängerin von Auto erfasst

Troisdorf. Die Polizei ist am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Trosidorf ausgerückt. Dort war eine ältere Dame von einem Auto erfasst worden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2017

Bei einem Unfall auf der Sieglarer Straße in Troisdorf ist am Mittwochmorgen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, betrat die "ältere Dame" gegen 7.20 Uhr die Fahrbahn, als der Unfall passierte. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. "Offenbar besteht Lebensgefahr", so die Polizei weiter.

Nähere Hintergründe und Angaben zur Person liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt...