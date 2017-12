Lebensgefährlich verletzt

Troisdorf. Die Polizei ist am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Troisdorf ausgerückt. Dort war eine ältere Dame von einem Auto erfasst worden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Nun ist die Identität des Unfallopfers geklärt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2017

Bei einem Unfall auf der Sieglarer Straße in Troisdorf ist am Mittwochmorgen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, betrat die circa 70-Jährige gegen 7.20 Uhr die Fahrbahn, als der Unfall passierte. Offenbar betrat die Frau in Höhe der Hausnummer 86 unvermittelt die Fahrbahn, wo sie von dem Auto einer 27-jährigen Troisdorferin erfasst wurde. Die junge Frau war in ihrem Auto auf der Sieglarer Straße in Richtung der Landgrafenstraße gefahren, als die Fußgängerin plötzlich hinter einem parkenden Auto hervor trat.

Die 70-Jährige wurde, trotz Bremsversuchen der Fahrerin, vom Auto erfasst und von den Füßen gerissen. Sie schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Eine Zeugin konnte der Polizei den Vorgang bestätigen. Aufgrund der schweren Verletzungen war das Unfallopfer nicht ansprechbar und wurde in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Ihre Identität konnte noch am selben Abend geklärt werden, die Frau wird zur Zeit intensivmedizinisch betreut.

Bis 10 Uhr sperrte die Polizei die Sieglarer Straße komplett. Zur Unfallaufnahme wurde auch der Pkw der 27-Jährigen sicher gestellt. Ein hinzu gerufener Notfallseelsorger kümmerte sich um die junge Frau.