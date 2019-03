Feuerwehr-Einsatz in Troisdorf

Mit einem großen Aufgebot musste die Troisdorfer Feuerwehr am Samstagabend ausrücken, um einen Wohnungsbrand in der Heidestraße zu löschen.

Von Dierk Himstedt, 30.03.2019

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr musste die Feuerwehr in Troisdorf zu einem Hausbrand ausrücken. In der Heidestraße ist die Dachstuhlwohnung eines dreigeschossigen Hauses in Brand geraten. Starke Rauchschwaden drangen aus dem Gebäude. Eine 30-jährige Bewohnerin ist in ihrer ausgebrannten Dachstuhlwohnung tot aufgefunden worden, so der Sprecher der Feuerwehr Troisdorf, Peter Kern, gegenüber dem GA.

Laut Polizeiangaben gegen über dem GA hat der Bruder der Verstorbenen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er gewaltsam in die bereits in Flammen stehende Wohnung der Schwester eingedrungen war. Die genaue Brandursache ist zur Zeit jedoch noch unklar.

Wegen der andauernden Löscharbeiten ist das Gelände um den Brandherd aktuell noch weiträumig gesperrt. Die Feuerwehr bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer die Heidestraße und auch die angrenzende Kölner Straße zu meiden. Beide Straßen sind aktuell noch gesperrt.