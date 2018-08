Am Donnerstag kam es zu einem Brand im Industrie Stadtpark in Troisdorf.

Troisdorf. Am Donnerstag ist es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Brand im Industriepark in Troisdorf gekommen. Eine Folie hatte Feuer gefangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2018

Am Donnerstag alarmierte die Sicherheitszentrale des Industrie Stadtparks in Troisdorf gegen 9.45 Uhr die Feuerwehr. Ein Brand wurde an einer Anlage im Gebäude 142 gemeldet.

Laut der Feuerwehr war es bei Reparaturarbeiten an einer Vulkanfieberanlage zu einem Brand gekommen. Eine Vulkanfieberanlage ist eine Produktionsmaschine für Dichtringe und Schleifaufsätze.

Die Anlage war zum Schutz mit einer PE-Folie abgedeckt worden. Diese war durch funkenfliegende Arbeiten in Brand geraten. Nach eigenen Angaben konnte die Folie schon vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern gelöscht werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Anlage noch mit einer Wärmebildkamera, ein Eingreifen war aber nicht mehr erforderlich. Es waren keine Personen mehr in der Halle.