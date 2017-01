Fernbushalt in Troisdorf

05.01.2017 Troisdorf. Nach monatelangem Hin und Her ist nun endgültig Schicht: Flixbus fährt ab sofort Troisdorf nicht mehr an. Das teilte das Unternehmen der Stadt mit. Demnach machte am Mittwoch der letzte Fernbus in der Aggerstadt Halt.

Angekündigt war es schon lange, nun wurde es in die Tat umgesetzt: Das Fernreisebusunternehmen "Flixbus" fährt Troisdorf nicht mehr an. Dort hielt bislang die Linie 011 (Amsterdam-Konstanz). Der Betrieb stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Im vergangenen Frühjahr musste die Einweihung der Haltestelle zwei Mal verschoben werden. Grund waren damals fehlende Genehmigungen der Bezirksregierung Freiburg. Ende April kam der Bus dann endlich, doch schon Anfang Juni ruhte der Betrieb wieder. Auch diesmal waren fehlende Genehmigungen der Grund, die Verfahren gelten als komplex; zudem sind auch Behörden aus dem Ausland beteiligt. Ende August nahm Flixbus Troisdorf wieder in den Fahrplan auf, teilte aber gleichzeitig mit, dass man die Stadt nur bis zum Fahrplanwechsel am 7. November anfahren werde.

Als Grund gab der Fernbusanbieter die wiederholt massiven Verzögerungen in der Genehmigungserteilung und die daraus resultierende "fehlende Planungssicherheit für Verbraucher und Unternehmen" an. Nach dem 7. November baute die Stadt die Haltestelle ab, doch überraschend bediente Flixbus Troisdorf weiter. Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes sei man dazu verpflichtet, so das Unternehmen damals. Deshalb wurde das Ende auf Januar verschoben, und so kam es nun auch: In einer kurzen Mitteilung an die Stadtverwaltung erklärte Flixbus jetzt, dass Troisdorf seit Donnerstag nicht mehr auf der Linie 011 vertreten sei.

Die Station in Troisdorf war bislang der einzige Fernbushalt im Rhein-Sieg-Kreis. (Dominik Pieper)