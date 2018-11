Kampfmittelräumdienst ist vor Ort

Der Bagger steht an der Bombe.

Troisdorf. An diesem Mittwochmittag ist in Troisdorf-Spich bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Ein Räumdienst ist vor Ort. Aktuell laufen Beratungen über das weitere Vorgehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Am Mittwochmittag wurde gegen 12.40 Uhr eine amerikanische Fliegerbombe am Kreisverkehr in Troisdorf-Spich gefunden. Durch die dort laufenden Bauarbeiten wurde die Bombe entdeckt.

Derzeit ist ein Kampfmittelräumdienst Düsseldorf vor Ort und es laufen Beratungen, wie die weitere Vorgehensweise aussehen wird. Die Bombe wird nun wieder zugeschüttet. Im Umkreis von 300 Metern muss das Gelände geräumt werden. Die Entschärfung soll am Abend nach dem Feierabendverkehr erfolgen. Die Arbeiten ruhen, der Verkehr ist zurzeit nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen folgen...