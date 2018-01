30-Jähriger flüchtete vor Polizei

Troisdorf. Ein Paar hat sich in Troisdorf lautstark gestritten. Als die Polizei einschreiten wollte, flüchtete der von der Polizei gesuchte Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Ein lautstarker Streit in Troisdorf rief in der Nacht zu Samstag die Polizei auf den Plan. Einer Funkstreife war das Paar gegen kurz nach Mitternacht auf der Frankfurter Straße aufgefallen, so die Polizei am Sonntag. Als die Beamten ihre Hilfe anbieten wollten, flüchtete der Mann jedoch sofort.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann kurze Zeit später Am Altenforst. Die Überprüfung gab, dass der 30-jährige Troisdorfer durch die Bonner Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Frau konnte anschließend nicht mehr angetroffen werden.