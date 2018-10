Troisdorf. Gegen 8.30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Einsatz am Troisdorfer Bahnhof ausgerückt. Derzeit wird überprüft, ob aus zwei Güterwagen möglicherweise Gefahrenstoffe ausgetreten sind.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.10.2018

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagmorgen am Bahnhof in Troisdorf gekommen. Wie Peter Kern, Pressesprecher der Feuerwehr, vor Ort mitteilte, sind an zwei Güterwagen geringe Mengen einer Flüssigkeit ausgetreten. Derzeit ist unklar, ob es sich um Kondenswasser oder einen Gefahrenstoff handelt. Dies müsse nun überprüft werden.

Die Feuerwehr rückte gegen 8.30 Uhr mit mehreren Einsatzwagen aus. Die Güterstrecke ist derzeit gesperrt.