Unrat auf Balkon geriet nahe Gasflasche in Brand

Troisdorf. Am Dienstagabend ist auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Troisdorf Unrat in Brand geraten. In der Nähe des Brandherdes befand sich eine Gasflasche. Die Feuerwehr griff schnell ein und konnte Schlimmeres verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2018

Gegen 20 Uhr rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Brand in der Straße Am Ufer in Troisdorf aus. Auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war Unrat in Brand geraten. In der Nähe wurde eine Gasflasche gelagert. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen, bevor die Flammen in Kontakt mit dem Gas kommen konnten. Aus der Flasche war kein Gas ausgetreten, sie wurde lediglich von außen beschädigt.

In der angrenzenden Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Personen. Verletzt wurde jedoch niemand. Gegen 20.30 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.