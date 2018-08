Tier in misslicher Lage

Eine Katze wurde in Troisdorf aus einem Lichtschacht befreit.

Troisdorf. Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag einer Katze zur Hilfe geeilt. Das Tier war offenbar in einen Lichtschacht gefallen. Wie es dort hineingelangte, ist allerdings rätselhaft.

Von Andreas Dyck, 03.08.2018

Eine Katze ist am Freitagnachmittag aus einem Lichtschacht an der Hermann-Ehlers-Straße in Troisdorf gerettet worden. Ein Feuerwehrmann holte das fünf Jahre alte Tier, das auf den Namen "Mausi" hört, aus dem zwei Meter tiefen Schacht, indem er sich kopfüber hinabließ. Vier Einsatzkräfte waren für die Rettungsaktion gegen 16.30 Uhr zugegen.

Nach Angaben der Feuerwehr ist unklar, wie die Katze in den Schacht gefallen ist. Dieser war mit einem Metallgitter abgedeckt, das die Feuerwehr vor der Rettung des Tieres entfernte. Wie eine Anwohnerin mitteilte, habe die Katze keinen Besitzer, lebe auf der Straße und werde von ihr mit Futter und Wasser versorgt. Seit zwei Tagen habe sie das Tier vermisst, das schließlich mit hörbarem Jaulen auf sich aufmerksam machte. Die Anwohnerin habe daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Die Katze blieb unverletzt, nach Angaben der Feuerwehr geht es ihr gut.