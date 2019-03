Blücherstraße in Troisdorf

Troisdorf. In der Nacht zu Montag brannten in Troisdorf mehrere Mülltonnen. Zeugen hatten den Brand an einem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2019

Kurz nach Mitternacht am Montag wurde die Feuerwehr nach Troisdorf in die Blücherstraße gerufen. Dort brannten an einem Wohn- und Geschäftshaus mehrere Mülltonnen. Einsatzkräfte aus einer nur wenige Metern entfernten Polizeiwache versuchten den Brand am Anfang mit einem Feuerlöscher einzudämmen.

Parallel wurden die Bewohner des Hauses sicherheitshalber aus dem Haus gebracht. Da die Polizei von Brandstiftung ausgeht, wurde direkt in unmittelbarer Nähe nach möglichen Tätern gefahndet. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Flammen beschädigten die Fassade und die Schaufensterscheibe.