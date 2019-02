Sieglarer Straße in Oberlar

Zu einem Brand in der Sieglarer Straße in Troisdorf ist die Feuerwehr ausgerückt.

Troisdorf. Zu einem Brand in einem Haus an der Sieglarer Straße in Troisdorf-Oberlar ist am späten Montagabend die Feuerwehr ausgerückt. Es brannte Unrat im Keller, verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist unklar und soll nun von Brandermittlern geklärt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.02.2019

Die Feuerwehr war am Montagabend in einem Zweifamilienhaus im Troisdorfer Stadtteil Oberlar im Einsatz. Dort brannte es im Keller, der dichte Rauch zog bis in die oberen Etagen, wo sich zwei Wohnungen befinden. Die dort lebenden insgesamt fünf Personen konnten das Haus alle verlassen und sind laut Feuerwehr vor Ort unverletzt.

Da die Einsatzkräfte im Keller die Ursache des Feuers nicht eindeutig ausfindig machen konnten, beschlagnahmte die Polizei den Brandort am späten Abend. Am Dienstag sollen nun Brandermittler der Kripo zum Einsatz kommen. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter war im Keller gelagerter Unrat in Brand geraten. Es waren 42 Wehrleute im Einsatz.