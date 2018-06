Einsatz an Schule

Stahltor an der Don-Bosco-Schule in Troisdorf-Sieglar.

Troisdorf. An der Don-Bosco-Schule in Troisdorf hat sich am Montagmorgen ein Mädchen den Oberschenkel eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte an und musste helfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2018

Gegen 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr am Montagmorgen zur Don-Bosco-Schule in Troisdorf-Sieglar gerufen. Ein 10-jähriges Mädchen hatte sich dort den Fuß in einem Fußballstahltor eingeklemmt und konnte ohne Hilfe der Feuerwehr nicht mehr befreit werden.

In der ersten großen Pause war das Mädchen auf das Tor geklettert und begann auf den oberen Stangen zu hüpfen, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Einen Augenblick später rutschte die 10-Jährige mit dem Fuß zwischen die Stangen und klemmte sich den Oberschenkel ein. Die Feuerwehrleute entfernten mit Hilfe eines Bolzenschneiders ein Stück vom Tor und konnten die Verunglückte befreien.

Für die weitere Behandlung wurde das Mädchen dem Rettungsdienst übergeben und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.