Brand in Troisdorf

Die Feuerwehr ist am Morgen zu einem Brand in die Mülheimer Straße ausgerückt.

In dem leerstehenden Haus in Troisdorf hat es am Morgen gebrannt.

Troisdorf. Die Feuerwehr ist am Montagmorgen nach Troisdorf alarmiert worden. In einem verlassenen Nachtlager in einem leerstehenden Haus in ist ein Feuer ausgebrochen.

Von Jens Kleinert, 20.02.2017

Die Feuerwehr ist gegen 9.45 Uhr zur Mülheimer Straße (B8) ausgerückt. In einem leerstehenden Haus stand ein Zimmer im ersten OG im Vollbrand. Die Einsatzkräfte haben dort nach Polizeiangaben ein verlassenes Nachtlager vorgefunden. Möglicherweise wohnte dort ein Obdachloser.

Angetroffen wurde niemand. Entsprechend ist auch keiner verletzt. Das Zimmer hat die Feuerwehr inzwischen zwar abgelöscht. Da allerdings Flammen auf den Dachstuhl übergeschlagen sind, kontrolliert sie diesen noch auf Glutnester. Die B8 ist in Höhe der Einsatzstelle gesperrt.